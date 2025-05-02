В дептрансе Москвы сообщили о возможных задержках транспорта из-за погоды

В Москве возможны задержки в движении наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий. Как сообщили в официальном Telegram-канале столичного Дептранса, некоторые маршруты могут быть временно скорректированы в оперативном порядке.
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