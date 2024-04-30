В Госдуме назвали причину ночной ракетной атаки на Крым

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала попытку киевского режима атаковать Крым американскими ракетами ATACMS с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев.
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