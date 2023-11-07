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РИА Новый день

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Неблагоприятные метеоусловия задержатся на Южном Урале еще на сутки

Неблагоприятные метеоусловия задержатся на Южном Урале еще на сутки

В пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе со 2 по 8 ноября.

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