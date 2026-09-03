Вирусные мемы и ежегодные флешмобы сделали трек культурным маркером даты, а не просто хитом Музыкальный критик Сергей Соседов заявил Общественной Службы Новостей, что песня Михаила Шуфутинского "3 сентября" лишена оригинальности.
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