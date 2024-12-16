😳АвтоВАЗ опять поднял цены на автомобили, несмотря на официальные обещания главы компании не делать этого.
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😳АвтоВАЗ опять поднял цены на автомобили, несмотря на официальные обещания главы компании не делать этого.