Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

  Встреча в Вашингтоне завершилась скандалом «высшего уровня» Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома, куда украинцев приехал подписывать соглашение по полезным ископаемым.

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