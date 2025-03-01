Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

Встреча в Вашингтоне завершилась скандалом «высшего уровня» Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома, куда украинцев приехал подписывать соглашение по полезным ископаемым.
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