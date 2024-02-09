В феврале продажи новых автомобилей в России могут достичь 100 тысяч штук

По оценке экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ), в ближайший месяц дистрибьюторы продолжат предлагать значительные дисконты, что будет поддерживать дальнейший рост российского авторынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии