После выдвижения лидерами стран Европы и киевским режимом ультиматума Москве о 30-дневном перемирии президент США Дональд Трамп «встал на сторону» своего коллеги из России Владимира Путина, так как потребовал от Украины согласия на переговоры в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии