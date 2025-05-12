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Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума лидеров Европы

После выдвижения лидерами стран Европы и киевским режимом ультиматума Москве о 30-дневном перемирии президент США Дональд Трамп «встал на сторону» своего коллеги из России Владимира Путина, так как потребовал от Украины согласия на переговоры в Турции.

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