Происшествия

7 подписчиков

В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков

В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков

Участковым уполномоченным пункта полиции поселка Красная Поляна поступила информация от граждан о возможной причастности 30-летнего местного жителя к незаконному хранению запрещенных веществ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх