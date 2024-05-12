Петербуржцы заметили рабочих, которые решили поменять крышу дома без страховки

Сергей Андросов

Когда то, строили дом на Авиаконструкторов, вели сантехнику, соседний дом ещё монтировали перекрытия и панели. Монтажники работали со страховкой. Так вот, один монтажник взял конец фала на бухте каната, привязался и пошёл на край принимать панель, сорвался вниз и долетел до земли, а бухта так до конца и не размоталась, перепутал концы.. Так что страховка разная бывает.