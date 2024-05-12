Жители Санкт-Петербурга сообщили о двух мужчинках, которые забрались на крышу жилого дома на улице Графито в Петроградском районе и начали ремонт без страховки.
Петербуржцы заметили рабочих, которые решили поменять крышу дома без страховки
Комментарии
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Сергей Андросов
Когда то, строили дом на Авиаконструкторов, вели сантехнику, соседний дом ещё монтировали перекрытия и панели. Монтажники работали со страховкой. Так вот, один монтажник взял конец фала на бухте каната, привязался и пошёл на край принимать панель, сорвался вниз и долетел до земли, а бухта так до конца и не размоталась, перепутал концы.. Так что страховка разная бывает.
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