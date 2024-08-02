В Австралии задумались над тем, чтобы завести собственное ядерное оружие

Австралии не стоит рассчитывать на американский ядерный зонтик, так что ей нужно ядерное оружие на собственной территории в обход ДНЯО, рассуждает 3 августа австралийский политический обозреватель Питер Хатчер в статье в местной газете WAToday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии