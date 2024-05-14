Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

Нацбанк Кыргызстана признал кредитные рейтинги, присваиваемые российскими кредитными рейтинговыми агентствами (КРА) банкам по собственной международной шкале, рассказал “Ведомостям” представитель финансового регулятора республики.
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