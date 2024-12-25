«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола Концепт ледокола класса PSCСША официально начали строительство первого тяжёлого ледокола для береговой охраны страны.
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«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола Концепт ледокола класса PSCСША официально начали строительство первого тяжёлого ледокола для береговой охраны страны.
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