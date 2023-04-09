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Врач Иванов: после укуса клеща необходимо извлечь насекомое и сдать его на анализ

Врач Иванов: после укуса клеща необходимо извлечь насекомое и сдать его на анализ

Весна — время пробуждения клещей, насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, что делать в случае укуса клеща RT рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

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