Врач Иванов: после укуса клеща необходимо извлечь насекомое и сдать его на анализ

Весна — время пробуждения клещей, насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, что делать в случае укуса клеща RT рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.