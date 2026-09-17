Дэниел Фрид, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента и эксперт Atlantic Council* (нежелателен в РФ) предлагает использовать ушедший на подпись Трампу законопроект имени террориста Линдси Грэма** об «адских санкциях» против России для согласованного сокращения закупок российской энергии.