Дэниел Фрид, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента и эксперт Atlantic Council* (нежелателен в РФ) предлагает использовать ушедший на подпись Трампу законопроект имени террориста Линдси Грэма** об «адских санкциях» против России для согласованного сокращения закупок российской энергии.
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