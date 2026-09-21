Суд взыскал 11 млн рублей с владимирских электросетей за «чужие» ЛЭП

Арбитражный суд Владимирской области обязал АО «ОРЭС» вернуть «Россети Центр и Приволжье» 11,1 млн рублей, перечисленных за передачу электроэнергии по линиям, которые компании не принадлежали.
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