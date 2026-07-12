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Копеечка - Объявления Донбасса

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Душ летний 1,80 x 1,40 м в Луганске - 60 000 руб

Душ летний 1,80 x 1,40 м в Луганске - 60 000 руб

ПРОСТОРНЫЙ ДУШ ДЛЯ ВАШЕЙ ДАЧИ! Хотите комфортный летний душ, который прослужит долгие годы и будет радовать своим внешним видом? Мы изготовили идеальное решение для дачи и загородного дома! ✅ Изготовлен из сухой шлифованной доски ✅ Просторный размер — 1,80 × 1,40 м ✅ Окно для естественной вентиляции ✅ Вместительный бак для воды ✅ Надежная и прочная конструкция ✅ Эстетичный внешний вид и качественная сборка Нужен другой размер? Без проблем! Изготовим душ по вашим индивидуальным параметрам.

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