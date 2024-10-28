Виллиан Роша вернулся в Москву из Бразилии и сможет сыграть против «Спартака»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша вернулся в Москву и с завтрашнего дня будет готовиться с командой к матчу 14-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщаетЗащитник ЦСКА Виллиан Роша вернулся в Москву и с завтрашнего дня будет готовиться с командой к матчу 14-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщает Bobsoccer.