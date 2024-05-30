Русская весна
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Русская весна

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После взятия Нетайлово Армия России наступает к Карловскому водохранилищу при поддержке авиации (ВИДЕО)

После взятия Нетайлово Армия России наступает к Карловскому водохранилищу при поддержке авиации (ВИДЕО)

После взятия Нетайлово Армия России наступает к Карловскому водохранилищу при поддержке авиации. На фланге Авдеевки ВКС России ровняют с землёй позиции врага, разбивая линии обороны ВСУ для облегчения продвижения наших сухопутных войск.

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