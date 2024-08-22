В костюме Евы: 20 эротических фотосессий со змеями

Женщина, которую соблазняет змей, — архетипический сюжет, берущий начало с истории Адама и Евы. Многие прекрасные актрисы и модели пользовались этим в своих фотосессиях и бесстрашно представали перед зрителем обнаженными, прикрытые лишь огромным питоном или удавом.