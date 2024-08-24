В Орловской области ищут пропавшего худощавого мужчину в шлёпках

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил на своих ресурсах ориентировку на пропавшего человека. На этот раз в регионе ищут 59-летнего мужчину, родственники которого не знают о его местонахождении с 22 августа.
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