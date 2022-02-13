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В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги

В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги

depositphotos Стоимость ритуальных услуг по регионам будет зафиксирована в России. Положение о государственном регулировании их стоимости предполагает законопроект о похоронном деле, внесенный 10 февраля в экспертный совет фракции "Единая Россия".

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