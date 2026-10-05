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Девочка из Лабытнанги получит компенсацию после укуса собаки

Девочка из Лабытнанги получит компенсацию после укуса собаки

Суд взыскал с администрации Приуральского района 40 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней, которую укусила собака.

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