На Украину ведётся ракетная атака

Украинские СМИ пишут о массированной ракетной атаке по Украине. Так, например, издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Винницкой области, Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области.
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