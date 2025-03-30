Стало известно, сколько Зеленский заработал за прошлый год

Владимир Зеленский представил декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Согласно данным, опубликованным на его сайте, общий доход экс-комика и его семьи за указанный период достиг 15 286 193 гривен, что, в пересчёте по текущему курсу, превышает 368 тысяч долларов США или порядка 31 млн рублей.