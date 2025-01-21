Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил юное сверхскопление в соседней галактике

Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружили новое сверхзвёздное скопление возрастом всего 100 000 лет (что делает его самым молодым) в Большом Магеллановом Облаке (БМО) – галактике-спутнике Млечного Пути.