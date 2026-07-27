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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Первого мужа увела из семьи, второй попал в тюрьму, а третий умер: Как неудачи личной жизни разрушили карьеру Маргариты Володиной

Шоу-бизнес: Первого мужа увела из семьи, второй попал в тюрьму, а третий умер: Как неудачи личной жизни разрушили карьеру Маргариты Володиной

Когда-то Маргарита Володина считалась одной из самых красивых и перспективных советских актрис. Ее игрой в кинокартине «Оптимистическая трагедия» восхищались на фестивале в Каннах, ей предлагали сотрудничество знаменитые западные режиссеры.

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