Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

Курящие в 30 раз чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди без этой вредной привычки. Об этом, а также о рисках, которым подвергают свое здоровье граждане, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава, президент Ассоциации онкологов РФ, академик Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО), генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.