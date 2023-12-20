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Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

Курящие в 30 раз чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди без этой вредной привычки. Об этом, а также о рисках, которым подвергают свое здоровье граждане, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава, президент Ассоциации онкологов РФ, академик Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО), генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

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