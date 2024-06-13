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"Ослабленные лидеры будут обсуждать неуправляемый мир", - NYT о нынешнем саммите G7

"Ослабленные лидеры будут обсуждать неуправляемый мир", - NYT о нынешнем саммите G7

Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что главы стран в большинстве своём прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, а их "злополучный сбор" говорит о политических потрясениях, охвативших Запад.

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