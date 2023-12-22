В Астрахани нашли учеников, отправивших заведомо ложные сообщения о терактах

В пресс-службе УМВД России по Астраханской области сообщили, что к размещению в интернете заведомо ложных сообщений о готовящихся 21 декабря терактах в школах причастны ученики пятого и девятого классов .
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