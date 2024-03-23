Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2024 года: влияние лунного затмения Юлия ПономареваС началом последней недели марта мы вступаем в период, насыщенный астрологическими событиями, в частности лунным затмением в знаке Весов.
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