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Путин заявил о необходимости обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ

Путин заявил о необходимости обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ

Президент Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе визита российский лидер обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, принимающих участие в боевых действиях.

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