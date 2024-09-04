Путин заявил о необходимости обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ

Президент Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе визита российский лидер обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, принимающих участие в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии