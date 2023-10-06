Возвращение Работино в «огненный мешок»: Позиции, которые ВСУ брали целый месяц, наши отбили за один день

Обескровленные пiдроздiли понесли такие чудовищные потери, что не смогли удержать важнейший укрепрайон Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В заявлении начальника пресс-центра группировки «Днепр» говорится, что «на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области.