БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Особенно рождаемость....И куда ты катишьс...
  • Traveller
    Афтырь явно обижен на всех и каждого. Бывает... Только вот каким боком обмен денежных знаков при премьере Павлове его...И куда ты катишьс...
  • Аудрюс
    Читаешь и такое впечатление, что автор хочет доказать, что все мы находимся и живем в катакомбах где все скопом заблу...И куда ты катишьс...

Возвращение Работино в «огненный мешок»: Позиции, которые ВСУ брали целый месяц, наши отбили за один день

Возвращение Работино в «огненный мешок»: Позиции, которые ВСУ брали целый месяц, наши отбили за один день

Обескровленные пiдроздiли понесли такие чудовищные потери, что не смогли удержать важнейший укрепрайон Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В заявлении начальника пресс-центра группировки «Днепр» говорится, что «на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх