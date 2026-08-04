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Селюк о «Балтике»: «Талалаев получает процент с трансферов. Он готов продать всех, слова про «выстрел в голову» – игра на публику. Закупит новых, потом опять продаст»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев  заинтересован в продаже игроков ради личных процентов.

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