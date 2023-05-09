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«Зайдет» на дремучем хуторе: топ-5 самых глупых украинских фейков об истории России

«Зайдет» на дремучем хуторе: топ-5 самых глупых украинских фейков об истории России

На Украине выступили с весьма своеобразным предложением — открыть в здании российского посольства в Киеве «Музей Московии».

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