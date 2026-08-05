Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Нижегородские общественники и сотрудники полиции провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере «Чайка»

Спортивное мероприятие, ставшее настоящим праздником спорта и здорового образа жизни для 200 ребят, отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка», в числе которых есть и активисты регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых», состоялось в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии