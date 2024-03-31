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Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

Молодым семьям в России хотят дать беспроцентный заем на приобретение или строительство жилье. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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