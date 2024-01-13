ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с дрона

В 15:00 украинские военные сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на город Донецк, как сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), через Telegram-канал.