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ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с дрона

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с дрона

В 15:00 украинские военные сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на город Донецк, как сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), через Telegram-канал.

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