Цена квадратного метра квартир бизнес-класса в Москве за год выросла на 9%

Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов бизнес-класса Москвы составляет 449 679 рублей. За год она выросла на 9,2%, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.