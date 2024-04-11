Цена квадратного метра квартир бизнес-класса в Москве за год выросла на 9%

Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов бизнес-класса Москвы составляет 449 679 рублей. За год она выросла на 9,2%, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.
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