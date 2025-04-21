В Сети обсуждают откровенный образ 60-летней Алёны Апиной: певица появилась в кожаном боди и ботфортах

Недавний выход в свет 60-летней суперзвезды 90-х Алёны Апина вызвал широкий резонанс. Похудевшая по её собственным словам на 15 килограммов певица появилась на апрельском фестивале «Удачные песни» в весьма смелом и дерзком образе: кожаном боди в сочетании с колготками в сетку и лакированными ботфортами.