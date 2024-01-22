Севастопольцев отправили на незапланированные выходные

В Севастополе объявили неожиданные выходные. Причина – проблемы с водой. Как уже сообщал «Новый День», из-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений.
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