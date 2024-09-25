Скандал в Госдуме никак не комментируется самим его участником, депутат Парфенов молчит как рыба

В Госдуме разгорелся скандал после публикации видео с предполагаемым участием депутата от КПРФ. На кадрах видно, как девушка (возможно «низкой социальной ответственности») в кабинете ублажает человека, уж очень сильно похожего на парламентария-коммуниста Дениса Парфенова.