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Ойарсабаль о победном голе в финале Евро: «Я сделал свою работу, мне посчастливилось принести победу Испании. Мы семья, где все одинаково ценны»

Ойарсабаль о победном голе в финале Евро: «Я сделал свою работу, мне посчастливилось принести победу Испании. Мы семья, где все одинаково ценны»

Нападающий «Реал Сосьедада» забил победный гол испанцев в финале Евро-2024 против Англии (2:1). Об эмоциях «Я сделал свою работу, что от меня и требовалось.

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