Федеральное агентство новостей №1

7 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Хоть с какого-нибудь пристроиться... Сам, что ль защищать хохлов пойдешь, Макруша?Франция заявила о...
  • Влад Владимиров
    Все абсолютно игрища этих пиндосов всегда же выходят им же, как говорят, боком. Их адекватность всегда была же под в...«F-16 не будут ре...
  • Leonid
    ...статья не пондравилася, не подписываюся на каналу...Губернатор Гладко...

Глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что не увидел признаков ослабления России

Глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что не увидел признаков ослабления России

Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что Россия, как и прежде готова вести боевые действия в долгосрочной перспективе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх