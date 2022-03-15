Чендлер про бой с Фергюсоном: «Победитель вернется в чемпионскую гонку и станет претендентом на титул»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном, который состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх