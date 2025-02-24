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"В нос ударила жуткая вонь": Иноземец наглым образом испражнился в каляску к ребенку

"В нос ударила жуткая вонь": Иноземец наглым образом испражнился в каляску к ребенку

Avia.pro - СМИ В одном из жилых комплексов, предположительно где-то на просторах культурной столицы, разыгралась драма, достойная пера Шекспира, но с запахом куда менее поэтичным.

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Комментарии
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Э
Эмма
💯👍🏻
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1 д.
АЕ
Анна Егорова
Небойсь еще и бледных спирохет с мочей напустил! ПО офиц. данным они завезли в Москву СИФИЛИС, ТУБЕРКУЛЁЗ, ГЕПАТИТ, ЧЕСОТКУ И ДАЖЕ ТРЁХ ЧЕЛ. С ЛЕПРОЙ( ПРОКАЗОЙ) ВЫЯВИЛИ! ЭТИХ МРАЗЕЙ УЖЕ ПОРА .......
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1 д.
ФЮ
Фаина Юсупова
Завозите коляски домой.Если нет место в квартире,то что-нибудь надо придумать у вас две головы муж и жена.Во-первых это эстетично,а во-вторых не будет такого,что подойдёт кто-нибудь пописает хоть взрослый,хоть даже животное.Первом делом надо думать о ребёнке.
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18 час.
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