"В нос ударила жуткая вонь": Иноземец наглым образом испражнился в каляску к ребенку

Небойсь еще и бледных спирохет с мочей напустил! ПО офиц. данным они завезли в Москву СИФИЛИС, ТУБЕРКУЛЁЗ, ГЕПАТИТ, ЧЕСОТКУ И ДАЖЕ ТРЁХ ЧЕЛ. С ЛЕПРОЙ( ПРОКАЗОЙ) ВЫЯВИЛИ! ЭТИХ МРАЗЕЙ УЖЕ ПОРА .......

ФЮ

Фаина Юсупова

Завозите коляски домой.Если нет место в квартире,то что-нибудь надо придумать у вас две головы муж и жена.Во-первых это эстетично,а во-вторых не будет такого,что подойдёт кто-нибудь пописает хоть взрослый,хоть даже животное.Первом делом надо думать о ребёнке.