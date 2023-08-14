Мировые Новости

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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Сколько зарабатывают российские и зарубежные звезды

Сколько зарабатывают российские и зарубежные звезды

Мировой журнал Forbes постоянно составляет рейтинги по уровню доходов высокооплачиваемых звезд. Исходя из недавно опубликованного списка журналом, стало известно, что зарубежные звезды значительно превзошли российских по уровню доходов в Instagram.

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