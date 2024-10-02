Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии