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Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

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