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Федотов о красной Дивеева: «Неправильная интерпретация от ВАР– звать Фролова следовало из-за агрессивного поведения. За него могут забанить на 2 матча, а за серьезное нарушение игры – на 1»

Бывший арбитр  Игорь Федотов  высказался об удалении защитника « Зенита » Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ с « Факелом » (1:0).

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