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Финны решили уничтожить АЭС, залив в советские реакторы топливо из США

Финны решили уничтожить АЭС, залив в советские реакторы топливо из США

Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в ядерных отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи «Росатома» и вообще им больше не нужно российское ядерное топливо.

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Комментарии
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Кошмар
Всё бы ничего, но АЭС &quot;Ловииса&quot; находится близко к территории РФ. Да и Балтику загадит однозначно в случае аварии.
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