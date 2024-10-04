Финны решили уничтожить АЭС, залив в советские реакторы топливо из США

Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в ядерных отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи «Росатома» и вообще им больше не нужно российское ядерное топливо.
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